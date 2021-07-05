现代汽车公司内部分流有潜力的3家初创企业. July. 05, 2021 07:25. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 现代汽车集团4日表示，在集团内部已经分流了3家拥有有潜力的事业点子的创业企业。 3家独立的初创企业分别是Difon、AutoL、DATAMOND。他们分别开发了由使用者调节阳光量的智能窗胶卷、自动驾驶用高分辨率雷达、顾客主导的简单便捷的积分服务，正在推进事业化。现代汽车集团认为，这些事业不仅可以用于汽车领域，还可以用于多种领域，因此计划开展业务合作。 Difon的“穿透率可变窗胶卷”是自主研发出来的，不仅可以用于车辆，还可以用于建筑。施工方便，价格竞争力高，而且还有防止有害紫外线和节约能源的效果。AutoL的雷达与现有雷达相比缩小了尺寸，可以更加精密地识别周边环境，便于车辆安装。今后将在严酷的条件下完成性能验证，推进整车企业的供应。DATAMOND的顾客参与型积分平台“Point Monster”即使在没有注册为加盟店的地方，在顾客提议下也可以在1分钟内实现合作，预计有助于确保顾客。 现代汽车集团从2000年开始通过公司内部初创企业培养项目，到目前为止共选拔了58个团队，已分流出了包括去年10家在内的共25家企业。

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