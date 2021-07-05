韩美又决定搞图上模拟演习，这只会令朝鲜气焰嚣张. July. 05, 2021 07:25. . 据悉，韩美政府已就框架达成一致，决定在8月第二周以电脑模拟方式实施今年下半年的联合演习，并正在继续进行细节的讨论。也就是说，将像今年上半年联合军演时那样，以大幅压缩的规模，不进行野外机动训练，而是以图纸上演习的形式实施。据此，自2018年以来的4年里，韩美联合军演都在没有实战演习的情况下举行。 文在寅总统早就表示：“因为新冠疫情，很难举行大规模军事演习。”从以后政府和执政党内外不断出现中断或压缩军事演习规模的主张来看，这是早已预料到的事情。分析认为，美国的拜登政府也主张以外交为优先来解决朝核问题。因此韩美一致认为，为了让朝鲜回到对话桌前，最好先不要刺激朝鲜。 但是，韩美压缩联合军事演习，让朝鲜更加气焰嚣张。压缩联合军演规模，是在韩朝、朝美首脑外交如火如荼的2018年，以持续对话和停止挑衅为前提开始的。但是，从2019年底开始，朝鲜拒绝一切谈判，持续着既不对话也不对抗的紧张局面。朝鲜不仅用短程导弹毫不犹豫地对韩国进行挑衅，同时在核武器和远程导弹挑衅上假装努力克制，只进行威胁，以此赢得了培养核·能力的时间。 随着这种不正常局面持续连续4年，越来越多的人担心，不仅对朝应对态势减弱，驻韩美军的存在基础也会岌岌可危。联合演习与驻韩美军驻扎、联合司令部体制一起，是构成韩美同盟根基的核心轴。因此，没有实际机动演习，只进行大队级别以下训练的韩美联合军很难应对朝鲜的突袭挑衅。朝鲜想要的也正是这个。 此次缩小联合军演规模的消息也是在美国的有人、无人侦察机等战略资产聚集在韩半岛周边上空的情况下传出的。一方面是因为朝鲜军队7月1日进入夏季训练，另一方面也是为了针对7月4日美国独立纪念日之际朝鲜进行大型挑衅的可能性加强警戒而采取的措施。但是，为了真正阻止挑衅而展示力量和应对的方案，总是落在“先安抚朝鲜再说”的管控局势主张的下风。因此，连金正恩都在用“无论是对话还是对决，都做好准备”的狡诈的文字游戏来戏弄韩美两国。

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