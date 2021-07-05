当领悟到不完美时. July. 05, 2021 07:25. . “不要自己去计划和思考任何事情。把它交给浩浩荡荡的河流吧。不要执着于琐碎的小事。只有领悟不完美时，才会变得完美。”——墨剑香《表侠》 这是武侠漫画中的一个场面，主人公说出的台词与笔者的人生志向非常相似，所以试着寻找这句话出自哪里，但还是没有那么容易地找到。这说明，作者墨剑香创造这句话的概率很高，而且就算有出处，引用的也可能是难以找到的资料。可见漫画的创作过程也不容易。 这个场面是主人公学习武功从第九阶段过渡到第十阶段而觉醒的瞬间。在最终的“第十阶段”之前、面临死亡的危机状况下，虽然为了觉醒而做出了各种努力，但是这并不容易做到。究竟哪一天我们才能像这个主人公一样达到最终阶段呢？ 尽管遭受漫长的新冠疫情的折磨，许多人仍然在自己的岗位上尽力而为。有很多人在幕后努力工作，其中包括孤军奋战的医疗团队。我们还是第一次遇到这样的“大流行”，难以做到“完美”的应对是理所当然的，在郁闷的执行错误中，必须要明白，不要期待主人公一个人解决所有的状况。相反，不如抱着我们都是主人公的心态顺势而为呢？现在我们正在各自的位置上竭尽全力，这就是我们都是主人公的证据。 随着疫苗的普及，漫长的战斗即将见到尽头。虽然不是完美的结局，但是只有认识到不完美时，才能变得完美。竭尽全力的你啊，即使还没到“第十阶段”，也要和周围的人一起互相鼓励。

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