中国与朝鲜靠近，“称美国应对数十年威胁朝鲜反省”. July. 05, 2021 07:25. by 金祺容 kky@donga.com. 中国罕见地强烈谴责美国称：“美国应该反省数十年来对朝鲜施加的威胁和压力。” 据中国外交部4日消息，中国负责外交事务的国务委员兼外交部长王毅前一天出席了在清华大学举行的第九届世界和平论坛，并在会上同时表示：“韩半岛核问题在最近30年里一直拖延，几经波折。”他强调：“通过（与朝鲜）对话和谈判和平解决是基本原则，韩半岛无核化与和平体制的构建并行是正确的道路。” 王毅表示：“韩半岛的事情是中国家门口的事情。为了韩半岛的稳定，中国将一如既往地发挥建设性作用。”对于美国国务院朝鲜事务特别代表金圣为试探朝美对话重启的可能性而访问韩国等最近美国的动向，他表示：“支持所有有助于韩半岛和平与稳定的言行。” 他在当天的演讲中就西方对新疆维吾尔自治区和香港人权问题等的谴责再次阐明了“不要干涉中国内政”的立场。他就台湾问题表示：“台湾是中国领土不可分割的一部分。”他同时警告说：“推进祖国和平统一是中国政府一直坚持的方针，美国部分势力支援台独势力是非常错误和危险的。”对于日本政府决定向海洋排放核电站污染水，王毅强调：“日本政府应充分倾听国际社会的合理关注，在与有关国家和国际机构进行磋商之前，不能随意向太平洋排放污染水。” 清华大学运营的“世界和平论坛秘书处”主办的世界和平论坛成立于2012年。这是中国唯一由非政府机构主办的与国际安保相关的全球论坛。

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