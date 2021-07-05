韩美将缩小8月演习规模，预计第二周实施. July. 05, 2021 07:25. by 申圭镇记者、崔智善记者 newjin@donga.com、aurinko@donga.com. 据悉，韩国和美国政府暂时达成协议，缩小8月份举行的韩美联合军事演习的规模。由此，预计今年下半年的演习也将像因南北关系和新冠疫情而大幅压缩的去年8月和今年3月演习一样，以电脑模拟的方式减少参加兵力。 综合《东亚日报》记者4日对多名政府消息灵通人士的采访，最近韩国政府与美国达成共识，决定在8月第二周实施与今年3月上半年联合演习规模相似的联合演习。此前，韩美两国就推迟、缩小联合军事演习规模、扩大规模等多个选择地点同美方进行了磋商。随着从今年上半年开始正式对韩美官兵接种新冠疫苗，曾有人预测联合演习的规模可能会扩大。 但随着韩美决定压缩规模，韩美两国从2018年8月起连续4年不举行联合实战演习的可能性越来越大。美国似乎在一定程度上接受了韩国政府的判断。韩国政府认为，如果韩美联合军事演习的规模正常化，将刺激一直要求中断联合军事演习的朝鲜，并对重启朝美对话产生负面影响。消息人士表示：“同美国谈得很好。演习内容和美军增援兵力等具体事项将由韩美军方继续讨论。” 此前，在新冠疫情开始扩散的去年3月，上半年联合演习被取消。去年8月下半年和今年3月上半年，在没有实际机动演习的情况下，参加人员大幅减少，仅通过电脑模拟训练进行演习。

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