“因为不是自然的形态，所以不能戴卷发用的泳帽”. July. 05, 2021 07:26. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “头发的自然形态。” 国际游泳联合会(FINA)的这一句话正在游泳界引起争议。 据英国广播公司(BBC)3日报道，英国制造商索尔卡普要求FINA允许在奥运会等赛事中使用大圆形的厚卷发或为Afro爆炸头发型设计的泳帽，但遭到拒绝。FINA方面表示拒绝的理由是：“因为不遵循头发的自然形态，所以不适合。”他们认为，相关游泳帽不是“自然”的头发形态，而是有利于比赛。 索尔卡普公司为了保护厚厚的卷发而制作了特大型泳帽。包括首位获得奥运会游泳金牌的黑人女性西蒙•曼纽埃尔(25岁•美国•照片)在内，黑人游泳选手喜欢戴这种游泳帽。非洲裔的头发细胞层少，比较干燥。由于经常在头上抹油，戴上小泳帽的话，在游泳期间会经常脱落。 游泳教练托尼•克罗宁表示，“FINA关于索尔卡普游泳帽‘不自然’的发言只是表现出了误解和无知”，“黑人游泳选手已经有很多障碍，(FINA)又设置了另一个障碍。”17岁的黑人游泳选手凯萨伊•泰勒朗格也讽刺了FINA的决定，“虽然对FINA的决定感到心痛，但对此并不感到惊讶。” 似乎意识到了争议，FINA方面表示：“因为知道包容性和代表性的重要，所以正在研究与索尔卡普类似的产品的相关情况。”

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