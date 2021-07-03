北韩“新冠疫情封锁边境”时隔一年重启与中国的贸易. July. 03, 2021 07:13. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 朝鲜以中朝边境地区为中心，最近与中国进行了有限的物资交流。为了安抚因生活必需品不足而不满的居民，朝鲜官方在维持边境封闭状态的情况下开始了“非正式”交易。此前，北韩因对新型冠状病毒肺炎(COVID-19)扩散的恐惧，封锁边境超过一年。也有人分析说，这种交易重启是在11日《中朝友好合作条约》签署60周年之际，两国收紧合作体制的信号。 据韩国政府消息人士2日透露，上月底，以北韩-中国贸易据点城市中国辽宁省丹东市为中心，部分物资来往。据消息人士介绍，交流利用卡车等，通过陆路进行小范围的物资交流。

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