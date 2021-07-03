鸡蛋价格上涨55%，大蒜上涨49%…物价上涨率连续三个月徘徊在2%左右. July. 03, 2021 07:13. by 朴民優 minwoo@donga.com. 上月消费者物价上涨2.4%，连续三个月保持了2%左右的上涨率。在农畜产品持续两位数的上涨趋势下，餐饮物价也上升到了2年零3个月以来的最高值，老百姓的物价负担正在加重。 2日，据统计厅透露，6月份消费者物价指数为107.39，与去年同期相比上涨了2.4%。消费者物价上涨率从1月份(0.6%)开始扩大上涨幅度，4月份(2.3%)首次上升到2%左右，5月份(2.6%)创下了9年来的最高值。今年第二季度(4~6月)消费者物价上涨率为2.5%，是自2012年第一季度(3.0%)以后9年来的最高值。 受禽流感(AI)等影响，农畜水产品价格上涨了10.4%，带动了物价的上涨趋势。虽然涨幅比5月(12.1%)有所回落，但上半年(1~6月)一直保持着两位数的上升率。特别是受到AI直接打击的鸡蛋价格暴涨54.9%，大蒜(48.7%)、辣椒面(35.0%)等涨幅也很大。 随着食材费的上涨，餐饮物价也上涨了2.3%，创下了自2019年3月(2.3%)以后2年零3个月以来的最高值。统计厅经济动向经济审议官鱼云善表示：“个人服务和农畜水产品、石油类主导物价上涨”，“下半年将呈现稳定趋势。”但是，由于为刺激消费，计划投入33万亿韩元规模的第二次追加更正预算，因此有人担心物价上涨的压力依然存在。 另外，统计厅表示，在消费者物价调查对象品种中新增口罩、电动车、洗碗机、衣服烘干机、牛油果、芒果等14个品种。统计厅将反映经济、社会变化，每5年调整一次反映在物价指数上的调查品种和权重值等。此次，以去年为基准，在月均家庭消费支出额超过一定标准(256韩元)的品种中，反映了新冠病毒肺炎疫情和环保消费增加等时代变化，增加了14个品种。相反，领带、煤炭等消费减少的品种和因政府政策而扩大无偿化的高中缴纳金、学校伙食费等14个品种被排除在外。新标准将从12月22日公布的物价指数开始适用。

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