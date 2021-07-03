执政党候选人称“文在寅政府的最大失策是房价暴涨”……谁来负责呢？. July. 03, 2021 07:13. . 共同民主党总统选举预备候选人们认为，“文在寅政府最失败的政策是房地产”。前天，在以预备候选人为对象进行的“国民面谈新闻日”活动中，获得发言权的候选人无一例外地指出“因为政策失败导致房价暴涨”。 秋美爱表示：“我想说最错误的政策是房地产。”曾担任总理的丁世均表示：“对住宅政策有很多遗憾。”朴勇镇指名批评了前总统政策室室长金秀贤和前国土部长金贤美，认为他们是政策失败的核心人物。朴勇镇表示：“市场上都说供应不足，但由于两人固执己见，结果使房地产政策成为预备候选人都认定失败头号原因。”崔文洵批评说：“过于以限制性规定为主。”李在明昨天在另行举办的座谈会上表示：“不能像说别人一样做出评价，但怀疑政府是否已经充分发挥了力量。” 执政党在4月7日再补选中惨败后，为了挽回房地产政策的失败，在党内成立了房地产特别委员会。特别委员会推出了“人人有房”政策，即，只要缴纳房价的10%就可以拥有房子。但由于缺乏对经营者的奖励，该政策很难根据市场原理发挥作用。由于政府不把综合房地产税的征收对象确定为公示价格，而是确定比率（前2%），因此被批评是全世界都没有的“罕见的税才”。同时，减少长期拥有特别减免的优惠，让在一处房子里生活了三四十年的高龄者遭受了转让税炸弹的袭击。 执政党总统竞选人纷纷阐明了房地产政策的方向。秋美爱前天表示，“不平等和两极化的主犯是依靠不劳而获的土地垄断行为引发的问题”，表明了加强土地公共概念之意。李在明昨天表示：“要想使其不再是利益，就应该加强税金，使购买、拥有、转让等领域的不劳而获成为不可能，使交易变得困难。”这不禁让人怀疑他是不是口头说着“文在寅政府的房地产政策是最大的错误”却要再次犯错误。 执政党的总统预备候选人不是声讨现政权房地产政策失败的人，而是应该负责的人。因为，作为庞大执政党的一员，他们一直带头推进房地产相关立法。房地产问题目前仍在进行之中。他们有责任在党内竞选过程中痛感其责任，并立足于市场原理做出客观判断、提出对策。

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