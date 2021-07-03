因为你要优先于你的工作. July. 03, 2021 07:13. by 孫曉林 aryssong@donga.com. 发布正式员工聘用公告后，真正签订雇用合同时，拿出合同工文件的公司、通过闭路电视(CCTV)监视并指责业务态度的上司、在必须5分钟内上完厕所的税务法人工作时晕倒的高中3年级现场实习生……. 作者作为劳务人员，罗列了工作场所的各种刁难行为，对工作和人进行了省察。在饱受折磨、健康受到破坏的繁重的业务中呻吟着，为什么仍然不能离开工作岗位呢？作者分析说，这是因为公司提供工资、归属感等很多东西，而且把工作和自己等同起来，把自己的事情都抛到脑后。担心找不到其他工作也是原因之一。认为一旦利用职权作威作福的人离开就能解决问题。但是作者却一口咬定。作者指出，对这一切袖手旁观的公司本身就是个问题。 遇到刁难不要怪自己，要提出异议。生病的话得去医院治疗。可以申请工伤的期限是从接受医院治疗之日起的3年。不要和胡言乱语的上司对视，不回答大声喊叫的上司，不要因为性别歧视的玩笑而笑，哪怕是小小的抗辩也是方法之一。 翻开书页，就会仔细思考自己所在的组织是什么，问题是什么。虽然附录了领取退休工资的方法、应对拖欠工资的方法等，但与其说是具体指南，不如说是包含对职场和人的关系、工作和人的价值的想法的随笔。 作者嘱咐道。不要忘记，过度劳动的最后是出现职业倦怠，在崩溃之前辞职是守护自己的事情。想法越是复杂，越能做出只把自己放在优先位置的最明智的选择。如果是在这一瞬间还在苦恼的上班族，就会被认为是强有力的直言不讳言。

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