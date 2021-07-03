C罗的Instagram追随者突破3亿韩元，单条贴文广告单价18亿韩元居首位. July. 03, 2021 07:14. by 金東昱 creating@donga.com. 克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(36岁•尤文图斯•照片)在Instagram广告界成为了最大手。在广告单价中占据全体第一。 英国社交网络服务(SNS)营销企业Hopper HQ 2日公开“Instagram Rich List 2021”，表示C罗的Instagram账户的广告单价为160.4万美元(约18.02亿韩元)，排名第一。这意味着，要想通过C罗的Instagram账号进行广告，每件广告需要支付18亿韩元。 继C罗之后，电影演员“巨石”德维恩•约翰逊(152.3万美元•约17.28亿韩元)、流行歌星爱莉安娜•格兰德(151万美元•约17.13亿韩元)、模特凯莉•詹娜(149.4万美元•约16.95亿韩元)、流行歌星塞琳娜•戈麦斯(146.8万美元•约16.65亿韩元)等紧随其后。在2017年开始实施的Instagram Rich List中，C罗登上总冠军宝座尚属首次。在体育选手中，C罗的竞争对手里奥内尔•梅西以116.9万美元(约13.26亿韩元)排在第7位。内马尔(巴黎圣日耳曼队)以82.4万美元(约9.34亿韩元)排在第16位。 上月19日，C罗的Instagram粉丝人数首次突破3亿人。2017年，C罗是体育选手中最早实现1亿名粉丝的球员，去年1月，C罗还首次突破了2亿名粉丝。

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