习近平：“谁妄想欺负中国，必将头破血流”. July. 02, 2021 07:33. by 金祺容 kky@donga.com. 在7月1日中国共产党成立100周年之际，中国国家主席习近平（照片）表示：“中华民族受欺凌的时代已经结束了。任何外来势力妄想欺负我们，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前碰得头破血流！”他表示，“同台湾实现祖国完全统一是新的义务”，如果美国等西方国家介入台湾、香港等问题，将采取强硬应对。有人分析认为，这是对1月份上台以后一直对中国施加强大压力的美国拜登政府的一种宣战。 习近平当天在北京天安门广场的建党100周年庆祝大会上表示，“中华民族是世界上伟大的民族，有着5000多年源远流长的文明历史，为人类文明进步作出了不可磨灭的贡献。”“任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力！”习近平身穿毛泽东在1949年宣布中华人民共和国建国的天安门城楼上时一模一样的灰色中山服登场，他提出了“全面建设社会主义现代化强国”的第二个百年目标。他表示，既然实现了第一个百年目标——实现了“小康社会”，现在就要努力在国际社会上加强霸权国家的地位。 当天，最新锐隐形战斗机“歼20”等15架战斗机的编队在广场上空展示了象征中国共产党100周年和7月1日的“100”“71”形状的队形，对外展示了武力。在广场上准备的特别活动场所，7万名游客没有戴口罩观看了活动。这似乎是在炫耀中国的防疫成果。

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