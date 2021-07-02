水原地方检察厅起诉主导“金学义非法出境”的李光哲…后者已辞职. July. 02, 2021 07:33. by 柳沅模记者•朴孝睦记者 onemore@donga.com,tree624@donga.com. 总统民政秘书官李光哲(照片)因涉嫌在2019年坐阵指挥前法务部次官金学义的非法出境，于1日被移交审判。因检察机关中层干部人事调动，在2日金前次官相关调查组被解散的前一天，李秘书官突然被起诉。 水原地方检察厅调查组(组长李廷燮•部长检察官)表示，已经以涉嫌滥用职权妨碍权利行使为由，对李秘书官进行了不拘留起诉。李秘书官在文在寅政府上台后的2017年5月，进入青瓦台担任民政秘书官室高级行政官，晋升为民政秘书官等，已经工作了4年零2个月。虽然此前他因青瓦台介入2018年蔚山市市长选举等事件接受过检察机关的调查，但被起诉尚属首次。 检察机关在起诉书中指出，李秘书官与法务部出入境外国人政策本部长车圭根、前大检察厅历史真相调查团检察官李圭元一起，通过写有假案号的出境申请书等以非法途径让金前次官出境。李秘书官在金前次官试图出国当天即2019年3月22日，给李检察官打电话说：“法务部、大检察厅都已经批准了。让他出境”，后又对车本部长说“李检察官会联系”，事实上主导了出境过程。青瓦台在李秘书官被起诉后只是表示“无可奉告”。

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