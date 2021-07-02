人均25万韩元支援金，最早将于8月下旬发放. July. 02, 2021 07:34. by 周愛眞 jaj@donga.com. 最早将从8月下旬开始，向处于收入下游圈80%的国民每人发放25万韩元的“新冠相生国民支援金”。也就是说，4人家庭可获得100万韩元。受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)影响的小工商业者将从9月开始得到最高900万韩元的支援。 1日，政府召开了由国务总理金富谦主持的国务会议，表决通过了史上最大规模的33万亿韩元规模的第二次追加更正预算(追更)。此次追加更正预算的核心是15.7万亿韩元规模的“新冠病毒受害支援3种套餐”。如果加上国民支援金和向低收入层每人追加10万韩元的“消费+资金”，总规模将达到10.7万亿韩元。小工商业者希望恢复资金等受害支援金为3.9万亿韩元，每人最多可以得到30万韩元的相生消费支援金(信用卡CashBag)为1.1万亿韩元。因为还有高收入层获得的CashBag，所以实际上是以全体国民为对象的“现金支援套餐”。 具体的支付标准将于本月末以后公布。目前还不知道谁能得到支援，因此预计将出现混乱。在国会已经出现了可以修改支援对象的说法。 明年大选在即，政府开始大规模现金性支援，今年政府支出(604.7万亿韩元)历史上首次超过了600万亿韩元。由于决定用追加更正预算偿还国家债务2万亿韩元，再加上上调了今年的增长率预测值，因此，与国内生产总值(GDP)相比，国家债务比率将下降1.0个百分点，为47.2%。

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