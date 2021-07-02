“在明啊，打起精神来吧……不想一辈子工人当到底”，李在明发布视频出师表. July. 02, 2021 07:33. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 京畿道知事李在明1日上午7时30分通过优兔（YouTube）和社交网站等，发布了约14分钟长的竞选宣言视频。2017年首次挑战总统宝座时，李在明在过去工作过的工厂里与母亲一起举行了出征仪式，这次他省略了支持者们参加的大规模参选宣言活动。 视频先是李在明朗读参选宣言的形象，后面则是由包括李在明过去模样的黑白及彩色照片编辑而成。当天公开的照片中，还包括李在明在工厂工人、大学生、司法研修院时期写下的笔记和日记。“在明啊，打起精神来吧”“一坐到书桌前就讨厌学习。即使这样，也不想一辈子工人当到底”等亲笔题词接连出现。 据悉，在新冠疫情的情况下，李在明方面考虑过要举行与众不同的出征仪式，最后决定选择“视频出师表”，直到公布前一天还对视频进行了重新编辑。朝野候选人中只通过视频宣布参选的只有李在明。 此外，利用社交媒体、将发布时间定在上午7点30分，都是针对李在明支持层进行的布局。李在明方面的相关人士表示：“为了能够让更多的市民通过智能手机接触到视频宣言，我们选择了上班族的上班时间段。” 这与前检察总长尹锡悦考虑到中年层的生活方式、选择下午1时宣布参加竞选，形成了对比。执政圈相关人士说：“省略正式出马仪式，也有和两天前在大规模人群中参加出征仪式的尹前总长截然不同的意图。”

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