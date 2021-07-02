李在明宣布参选……应消除大众迎合主义忧虑，表现出稳定感. July. 02, 2021 07:34. . 执政党有力候选人、京畿道知事李在明昨天正式宣布参加总统选举。在朴槿惠遭弹劾后的2017年，他作为城南市长参加了民主党总统候选人竞选，仅排名第三，却表现出非凡的存在感。此次，他以更加庞大的身躯，为重新创建政权，第二次发布出师表。 李在明在通过社交媒体公开的视频宣言中表示：“应该节制以特权和违规为基础的强者的欲望，抚慰弱者的生活，以抑强扶弱的政治来开创大家一起好好生活的大同世界。”他还将韩国面临的危机原因界定为不公平和两极化，并表示将立刻开始推行强有力的经济复兴政策。这暗示了要推进比现在更强的“政府主导型”政策的意志。 他的地位不能与4年前自称“边疆跳蚤”“边疆将军”的时代相比。数十名议员宣布支持他，并突破了亲文（在寅）主流的竞选延期论。他还是1300多万人口京畿道的现任行政首长。现在，相比以“泥勺子非主流”出身、树立反抗既得权的形象，更应该表现出作为国家最高领导人的稳定感和均衡感。而且，他有必要表明，是否保留京畿道知事的职务走完竞选、其正当性是什么。 他在竞选即将开始之际，似乎克制对文在寅政府的各种政策进行评价。考虑到亲文势力，他可能是想先跨过“竞选之河”再说。但是如果当选总统候选人，则会和文在寅政府完全差别化。从竞选期间开始，如实地对曹国事态和现政府的房地产政策等进行评价才是正道。 过去对嫂子恶言相向的录音文件争论，是他的“阿喀琉斯之踵”。他昨天承认“确实曾恶言相向，实在难以克制”并道歉，但从国家最高领导人控制感情是重要品德的观点来看，有必要进一步验证。 在担任城南市长和京畿道知事期间，他能够提高全国的知名度，得益于他特有的“汽水说话法”和推进力等。但是京畿道知事的行政和国家运营是两个不同层次的事情。基本收入问题等，曾担任国务总理的党内其他候选人也批评说这是大众迎合主义政策。如果在不提出具体财源筹措方案的情况下，执意坚持这个政策，将无法得到合理选民的共识。执政党内部也有言论称，李在明最大的敌人就是他自己。也就是说，消除关于大众迎合主义的担忧是关键。

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