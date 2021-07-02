挑战东京奥运会的各式各样的妈妈选手们. July. 02, 2021 07:34. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “我为你奔跑，我的女儿凯琳！” 美国世界级女子短跑运动员艾莉森•菲利克斯(36岁)在上月21日在美国俄勒冈州尤金举行的东京奥运会美国田径代表队选拔赛之前提到了自己的女儿。菲利克斯是一位拥有两岁女儿的“妈妈级选手”。在女子田径选手中唯一获得6枚奥运会金牌的菲利克斯，在当天女子400米决赛上以50秒02的成绩获得亚军，个人第5次进入奥运会决赛圈。“母亲的力量”再次将她带入了奥运会。 “妈妈级选手”的存在因奥运会受到瞩目，但这次却得到了新的关注。因为，由于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情，与以前不同，运动和育儿并行并不容易。由于严格的防疫措施和禁止外国观众入境等，与子女一同前往东京也变得困难。 美国田径代表的另一位妈妈级选手库阿内拉•海斯(29岁)在此次选拔赛上跑出49秒78的优异成绩，比菲利克斯还要快，以第一名的成绩获得了东京行入场券。海斯育有两周岁的儿子迪米特里乌斯。美国田径联盟表示“两位母亲做到了”，对两人入选国家队表示祝贺。历史上首次挑战3次奥运会女子100米冠军的谢利安•弗雷泽普莱斯(35岁•牙买加)也是一位2017年生下儿子的妈妈级选手，她称自己为“妈妈火箭(Mommy rocket)”。 在奥运会和育儿的十字路口，也有选择“母亲”身份而不是“选手”身份的情况。有着3岁的女儿阿莱克西斯•奥林匹娅•小奥哈尼恩的母亲塞琳娜•威廉姆斯(40岁•美国)于上月28日表示自己将不会参加东京奥运会。虽然没有具体说明原因，但5月她提到，“如果要和女儿分开生活，就没有参加奥运会的想法。” 希望和子女一起参加奥运会的要求也在增加。有2岁女儿的美国女足明星艾丽克斯•摩根(32岁)主张：“在东京奥运会比赛时，为了让妈妈选手们和她们的孩子在一起，给予她们选择权非常重要。” 有婴儿的母亲们最为担心。美国女子马拉松代表阿利芬•图利亚穆克向国际奥委会(IOC)和东京奥组委提出了让5个月大的女儿与自己一起前往东京奥运会的要求，但以新冠病毒防疫方针为由遭到拒绝。 3月刚刚生完小孩的加拿大女子篮球选手金•戈谢说：“我在篮球生涯中想要的只是参加奥运会。但是，现在我正处于决定我应该成为母乳喂养的母亲还是成为奥运会选手的境地”，“我处于不能两者兼得的为难境地。” 1日，东京奥运会组织委员会表示，将允许参加奥运会和残奥会的选手中有婴儿的母亲选手与子女一同入境。根据防疫方针，海外选手不得与家人或朋友同行参加奥运会。但是组委会考虑到正在哺乳中的妈妈级选手所面临的特殊情况，决定允许其子女和照顾子女的人同行。

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