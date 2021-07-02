冒着生命危险逃离摩加迪沙的鲜活体现. July. 02, 2021 07:34. by 田彩恩记者 chan2@donga.com. 1991年，韩国政府为加入联合国，以会员国为对象展开外交活动，索马里首都摩加迪沙爆发了至今仍在持续的内战。在炮弹纷飞的战场中央，有连通信都中断、被孤立的韩国和北韩大使馆的职员。将于28日上映的柳昇完导演的《摩加迪沙》讲述了被困在陌生的索马里土地上的韩国大使馆职员堵上性命的逃出记。影片原计划去年夏天上映，但受到新冠病毒肺炎疫情的影响，今年夏天才迟迟来到电影院。 柳导演和饰演韩国驻索马里大使的金允石、饰演参赞的赵寅成、饰演朝鲜驻索马里大使的许俊浩等8名演员在1日的网络制作报告会上讲述了拍摄背后的故事。 柳导演在制作公司DexterStudios的提议下，执导这部电影。据说，虽然事件只是模模糊糊地知道，但拿到当时的记录物后，一下子就被戏剧性的场面所吸引。“在逃离的过程中，韩国大使馆保管的档案丢失了很多。万幸的是，当时索马里国营电视台干部保管着职员们的逃生记。以这个记录为基础，才得以具体体现内战当时的情况。”(柳导演) 电影都是在摩洛哥索维拉拍摄的。在索马里被韩国政府指定为禁止旅游国家而无法前往的情况下，摄制团队前往了最像摩加迪沙的地区，这个地方就是摩洛哥索维拉。 “从飞机上下来还要再走3个小时才能到达现场。去拍摄现场的时候很辛苦，但因为是像天堂一样美丽的空间，所以经常忘记拍摄中的痛苦瞬间。”(赵寅成) 据说，在长达3个月的拍摄期间，在陌生的土地上吃陌生的食物，有时候很不好过。帮助疲惫的后辈们的是在当地拍摄经验丰富的许俊浩。 “一般进入当地拍摄第三周后，除了拍摄以外的生活都会慢慢感到辛苦。想一想作为最年长的前辈能为他们做的，就是腾出时间和一杯热茶和他们聊天。”(许俊浩) 《摩加迪沙》不仅有异国风情的画面，而且通过豪华的演员阵容也吸引了人们的视线。演员们的个性太强，彼此之间有没有演技冲突的事情呢？ “没有重叠的角色，都是个性很强的演员，所以感觉电影变得非常多样化。和赵寅成、以及饰演朝鲜大使馆参赞的具教换都是第一次合作，但所有人的样子都很好地融入到了电影里。”(金允石) “演技在动作戏上增加反应，变得丰富起来。和前辈们一起演戏后，只要对他们的动作做出反应，场面就会很顺利地进行下去。现场非常舒适。”(赵寅成)

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