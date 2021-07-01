“对我们来说最大的称赞是观众的眼泪”. July. 01, 2021 07:24. by 金基润记者 pep@donga.com. 活泼又丰富的旋律让人耳目一新。在细腻变奏的叙事上，再加上似乎要到21世纪末才会出现的机器人略显浮夸的演技，作品成为大学路上的“新古典音乐”。为迎接今年第四个赛季于22日拉开帷幕的原创小剧场音乐剧《也许是美好结局(Maybe Happy Ending)》继美国和日本之后，又即将进军中国。在海外该作品被称为“韩国代表创作音乐剧”。 没有原作的纯作品，用崭新的素材和音乐武装起来的他们令人好奇。主人公是担任剧作和作词的朴天休(38岁)以及担任剧作和作曲的美国人威尔•艾伦森(40岁)。在大学路被称为“威尔&休搭档”。最近，记者通过书面采访了解到，制作出比人类更人性化的机器人故事、在美国纽约最具韩国特色的音乐剧的秘诀。 现在停留在纽约埋头创作的两人表示：“5年前在韩国开始的《也许是美好结局》首场公演当天，坐在观众席2楼的角落里焦虑不安，直到听到观众哭泣的声音后，才想起互相看着对方感到安心的时候”，“对我们来说最大的称赞仍然是观众的眼泪。”两人一边检查大学路上的演出，一边为在中国上海开幕前的特许演出、美国演出和新作《il tenore》忙碌着。 两人首次见面成为搭档是在纽约大学。毕业于韩国文艺创作专业的朴天休在担任歌曲作词家的时候，突然为了学习美术选择了纽约。曾在哈佛大学和德国攻读古典音乐专业的艾伦森迷上了“仿佛在讲故事”的音乐剧音乐类型，来到了纽约。喜欢古典音乐的两人很快就意气相投。第一个产物是电影原作的音乐剧《爱的蹦极》。艾伦森说：“作品的抒情音乐在韩国受到好评后，对没有原作的作品产生了欲望。最直率、毫无修饰地表露我们的感情和价值观的是《也许是美好结局》。” 在英伦摇滚乐队“Blur”的戴蒙•阿尔班的个人出道曲《Everyday Robot》中，两人获得了作品主题。想起“有人类样子的机器人的爱情”，写下了这部剧。朴天休说：“在创作作品时，在周围的人际关系中经历了离别、死亡等丧失。明知恐将丧失的痛苦，最终还是明白了敞开心扉的行为就是爱情。”作品中的机器人即使知道可能失去对方的危险，也会敞开心扉，释放出爱情的情感。 艾伦森对韩国情有独钟，几乎可以用韩语交流，他说：“想到有很多单间公寓、小公寓的首尔的‘宅生族’，脑海中浮现出了辅助机器人的形象。”他还补充说：“我想问一下，在小小的空间里投入某人，分享内心意味着什么。” 在异国他乡，他们对大学路的喜爱和关心依然如故。两人表示：“虽然无法持续几十年‘无限期运行’高票房作品，有些令人遗憾，但每年涌现出众多创作音乐剧的韩国令人惊讶。今后我们也将推出聚焦共识的好作品。” 截止到9月5日，在首尔钟路区大学路YES24舞台1馆，票价4.4万~6.6万韩元，14岁以下不可观看。详情咨询：1588-5212

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