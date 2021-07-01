陆军邀请海外6•25参战勇士举行“非面对面报勋活动”. July. 01, 2021 07:24. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 陆军30日举行了向外国军6.25参战勇士表达感谢的“untact(非面对面)报勋活动”。当天的活动通过视频连接了英国、法国、澳大利亚、泰国、比利时等5个国家的参战勇士及其家人的住宅和驻在国大使馆。 法国战争英雄拉尔夫•蒙克拉尔将军的儿子罗朗(70岁)也参加了此次活动。蒙克拉尔将军在第二次世界大战中建立了赫赫战功，并预编为中将。此后，法国决定向6•25战争派兵后，他自降4个级别，以大队长(中校)的身份参战，并在砥平里战斗中取得了巨大战果。因参加6•25战争最大激战之一的铁原•金华地区战斗而于2016年获得太极武功勋章的比利时参战协会会长雷蒙•贝尔(84岁)也一同出席。 陆军参谋总长南永信(音)表示：“今天大韩民国的自由和繁荣得益于参战勇士们的崇高献身。”陆军计划通过外交秘密文件邮袋，通过驻在国武官向参战勇士们赠送感谢牌和传统青瓷杯等纪念品。

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