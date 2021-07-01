除了口头警告、嘱托，政府已对房地产对策束手无策. July. 01, 2021 07:25. . 韩国政府接连发出房价下跌的危险警告。副总理洪楠基昨天在房地产市场评估相关部长会议上表示：“过度的杠杆（贷款）会起到住宅下行风险的作用。”他还表示：“不要盲目购买，请根据合理的判断决定购房。”也就是说，洪楠基再次提到了韩国银行22日在金融报告中警告的房价可能会下降的问题。 “2·4对策”出台后一度停滞不前的房价在买卖和租赁中都显示出了大幅上升的趋势。首尔公寓的中位数价格突破了10亿韩元，全国标准也接近5亿韩元。目前已到了一房难求、不能再袖手旁观的地步。因为供不应求，但对这样的问题置之不理，即使提出警告和哀求能否稳住房价还是个疑问。 洪楠基表示：“除供应问题外，市场被投机行为所左右的情况也非常大。”他还表示，如果利率上调等导致流动性减少，房价将会稳定下来。这是一种过于安逸的看法。新冠疫情发生后，收入增加的需求者不少，购买需求扩散到年轻人，想要一套“像样的”住宅的特定地区需求爆发。如果看不懂这样的变化，也很难做出正确的应对。 房价上涨是全球性现象。4月份，美国房价呈现出34年来的最高上涨率，加拿大、英国、新西兰等国的情况也很相似。在美国，出现了因新冠疫情囤购幽静的郊外住宅的现象。据说，享受新冠疫情商机的新需求也不断增加。住宅材料价格的上涨也对房价产生了影响。需求层扩大和看好某地在韩国也是一样。在管理流动性的同时，需要采取各地区、各阶层的供给对策。 但是，现政府执政以来，公寓批准量不断减少。两三年之后，入住的房屋量开始减少，甚至加重了租房难的问题。一味谴责投机行为的政府虽然承认供给不足，但供给对策仍未落实。在没有与居民进行协商的情况下出台的供给对策遭到了反对，计划建房地区的供给也因为土地和住宅公社事件出现了问题。政府只是反复说请耐心等待。租房的平民们现在无处可去，还要让他们等多久？ 虽然供给量减少，但出售房却持续减少。目前的实际情况是，逃避交易税，按住不动，以赠与代替买卖，而且因规章制度，甚至不愿意租赁。不顾市场需求和供给而提出警告或哭诉的做法，不是负责任的政府应有的姿态。不仅要毫无差池地实施中长期供应对策，还要着手修改限制一边倒的对策，让市场上的交易立刻恢复活力。

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