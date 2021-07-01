东京新冠疫情又呈扩散趋势，“无观众奥运会”的可能性再次增加. July. 01, 2021 07:25. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 最近，随着日本东京的新冠病毒感染者数量呈增加趋势，有人再次提出了“无观众奥运会”的可能性。由于担心新冠病毒扩散，圣火传递也省略了道路行驶等，非常不顺利。在这种情况下，日本国民对只注重“举办奥运会”的国际奥委会的不满越来越大。 《每日新闻》30日报道说，正在考虑把目前在东京都宣布执行至7月11日的“防止蔓延等重点措施”再延长二周至四周的方案。一旦决定延期，7月23日开幕的东京奥运会也将在“重点措施期间”举行。重点措施是比“紧急事态”低一个级别的措施，地方自治团体长可以要求减少流动人口，如缩短饭店营业时间、禁止提供酒等。《每日新闻》报道说：“政府内部越来越多的意见是，如果发布重点措施，就应该举行‘无观众奥运会’。” 在此之前，日本政府、国际奥委会等在6月21日召开了五方会议，就东京奥运会各场比赛“在容纳人数50%以内最多容纳1万名观众”入场达成了协议。但这只是向东京发布的重点措施按预定在7月11日结束的假设下做出的决定。如果因感染者增加发布紧急事态、重点措施等，将重新研究包括无观众在内的方案。 据《每日新闻》报道，日本首相菅义伟希望，即使宣布了重点措施，也希望能像日本国内体育比赛标准一样，最多让“5000名”观众入场。但是，厚生劳动省等方面强烈主张“只能不予以关注”，因此很难协调。 东京都6月29日宣布，取消7月7日到16日在公共道路上举着奥运圣火奔跑的活动（岛屿地区除外）。因为他们认为，如果观看圣火的人群聚集，可能导致新冠疫情扩散。对于7月17日至23日在东京举行的圣火传递活动，决定在观察感染情况后再做决定。 距离奥运会开幕还剩下不到一个月的时间，这种不确定的状况仍在持续，指责的矛头也指向了国际奥委会。《朝日新闻》30日指出：“国际奥委会委员被称为‘奥运贵族’，依靠奥运会赛事的电视播映权和企业的赞助金过着很滋润的生活。”奥委会理事们每天拿到900美元（约100万韩元）的薪酬。为视察奥运会而于6月15日访日的国际奥委会副主席约翰·科茨下榻在东京的五星酒店。 日本将投资1.6万亿日元（约16.3万亿韩元）举办东京奥运会。如果加上应对酷暑、警备等对策费用，总费用将增至约3万亿日元。如果以无观众形式举办比赛，因此消失的900亿日元门票收入也要由日本负责。国际奥委会只需支付举办城市合约中规定的一定金额费用，而不支付追加费用。《朝日新闻》报道称：“只要奥运会得以举办，国际奥委会就不会受到太大的损失，所有的负担都将由日本来承担，这样的奥运会不仅会引起国民的不满，而且和庆典的氛围有很大的距离”。 据《朝日新闻》报道，国际奥委会6月初向日本方面咨询了在记者会上需要注意的问题。日方回答说：“应该避免必须举办的说法，强调要制定全力以赴预防新冠感染的具体政策。”

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