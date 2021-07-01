优步“一半工作在办公室，一半在家”. July. 01, 2021 07:25. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国车辆呼叫服务企业优步让职员的一半工作时间在办公室度过。 据美国经济媒体CNBC上月29日报道，优步的首席人力官(CPO)尼基•克里什纳莫西在公司博客上发表文章，做出了上述表示。但是，在办公室里上班的日期可以根据各小组或劳动者的情况灵活决定。假设一周都到办公室上班，那么下周就可以在家工作。 优步还允许员工根据情况决定上班地点。不是像以前一样到指定的办公室上班，而是可以在被指定为“团队中心”的多个场所中选择。优步回归混合办公室的计划预计将从今年秋天开始。 全球性大流行病(Pandemic)之后，在美国引进在家工作和办公室上班并行的混合系统的企业正在增加。音乐流媒体服务企业Spotify引进了“随处可以工作”的模式。员工可以在办公室上班和在家办公两种混合方式中挑选自己想要的。云服务企业Salesforce也表示“朝九晚五(9-to-5)的工作模式已经死亡”，决定让职员决定是否回归办公室。推特则允许职员们一辈子在家工作。

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