BTS《Butter》连续5周蝉联公告牌单曲榜榜首，刷新纪录. June. 30, 2021 07:25. by 林熙允记者 imi@donga.com. 来自韩国的世界级偶像男团防弹少年团的《Butter》在美国公告牌单曲排行榜上连续5周排名第一，刷新了自身纪录。据Billboard 28日(当地时间)报道，在进入该排行榜的同时一举登顶的歌曲(所谓的Hot Shot出道)共有54首。其中，包括《Butter》在内，连续5周占据第一位的歌曲只有11首。不是个人而是组合出的歌曲中，Hot Shot出道后比《Butter》更长时间占据榜首的歌曲只有1995年玛丽亚•凯莉和Boyz II Men一起演唱的《One Sweet Day》(16周连续1位)。 上周，《Butter》已经打破了3周内占据第一位的防弹少年团的首张英文单曲《Dynamite》和1963年作为亚洲歌手首次连续3周登上冠军宝座的日本歌手坂本九的《Sukiyaki》的记录。防弹少年团成员们在社交网络服务(SNS)和粉丝社区平台上发表感想称，“5周既害怕又高兴……我爱你们，阿米(SUGA)。”预计《Butter》的奔驰还将持续一段时间。因为《Butter》不是以数码音源的形式，而是以CD的形式于7月9日上市。CD中除了《Butter》，还将收录英国流行歌手埃德•希兰参与的新曲。

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