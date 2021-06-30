国产游戏《黑色沙漠移动版》获准在中国提供服务. June. 30, 2021 07:25. by 李建赫 gun@donga.com. 韩国国内游戏公司PearlAbyss的手机游戏《黑色沙漠》(英文名称：《Black Desert》)得到了中国政府发放的“版号(中国国内游戏服务许可)”。 据PearlAbyss 29日报道，中国国家新闻出版署28日通过其官网公布了大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)《黑色沙漠移动版》的版号发放情况。《黑色沙漠移动版》是PearlAbyss的人气电脑游戏《黑色沙漠》开发的手机游戏。2018年首次在韩国提供服务，之后出口到日本、美国、俄罗斯、中国台湾等国家及地区，目前在150多个国家及地区以12种语言提供服务。 2019年3月，PearlAbyss与腾讯投资的中国当地流通企业iDreamsky签订合同，着手准备《黑色沙漠移动版》进军中国市场。但随着韩中矛盾持续不断，中国政府非正式地阻止韩国游戏的流通，版号发放被推迟了2年多。PearlAbyss方面表示：“中国(内地)服务时间尚未确定。计划经过本地化作业等充分准备后提供服务。”在《黑色沙漠移动版》版号发放消息传出后，PearlAbyss股价比前一个交易日上涨了27.79%，显示出了强势。 中国政府自2017年因萨德(THAAD•末段高空区域防御系统)矛盾后，一直限制韩国游戏等内容的流通。去年12月，Com2us的《Summoners War》时隔3年零9个月重新获得了版号，今年2月独立游戏公司Handmade的《Rooms》也成功获得了版号。但分析人士认为，发行版号依然缓慢，再加上中国政府最近引入事前审查是否符合社会主义思想的“游戏审查打分制”等，很难进入中国市场。

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