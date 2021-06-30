白宫：“拜登不参加东京奥运会，将派美国代表团参加”. June. 30, 2021 07:25. by 东京=常驻记者 朴亨俊、华盛顿=常驻记者 李正恩 lovesong@donga.com、lightee@donga.com. 美国白宫当地时间28日表示：“美国总统拜登不会参加7月23日开幕的东京奥运会。”这可能是考虑到距离开幕还剩不到一个月的情况下，东京的新冠疫情状况日益恶化而做出的决定。 白宫发言人简·普萨基28日在记者会上表示：“虽然拜登总统没有出席的计划，但是他会为选手们加油，我们将派美国代表团参加。”美国媒体报道说，拜登政府目前正在讨论派总统夫人吉尔女士代为前往的方案。2012年英国伦敦夏季奥运会时，时任美国总统奥巴马的夫人米歇尔女士也在没有丈夫的情况下参加了奥运会。 据美国政治媒体《政治报》报道，世界公共卫生专家们对日本主办有可能成为新冠疫情“超级传播者”的活动表示了忧虑。日本的疫苗接种率目前仅为9%，这也被认为是一个不稳定因素。特别是，参加东京奥运会的部分选手担心血栓等各种疫苗的副作用对比赛造成不利影响，拒绝接种新冠疫苗。参加奥运会的选手接种疫苗并不是义务事项。 28日，东京新确诊病例为317人，连续9天超过上周同一日的确诊病例数，出现了疫情再次扩散的征兆。这主要是因为随着日本政府21日解除向东京发布的紧急事态，人们的移动也有所增加。据东京都统计，东京繁华街道的人流在紧急事态解除之前已连续5周呈现出增加趋势，紧急事态解除后的三天里，夜间移动人口增加了7.1%，白天移动人口增加了1.3%。 据日本广播协会（NHK）28日报道，亲韩派议员、日韩议员联盟会长额贺福志郎（77岁）也感染了新冠病毒。额贺福志郎20日接种了辉瑞疫苗，但没能避免感染。包括他在内，被感染的国会议员共有15人。 东京都医师会会长尾崎治夫29日对《朝日新闻》表示忧虑称：“考虑到人流、变异病毒的影响等因素，今后东京都没有感染者减少的因素，考虑到迄今为止的东京都感染趋势，奥运会期间出现感染大潮不可避免。”如果感染扩散趋势持续，敦促举办“无观众奥运会”的舆论也会增加。

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