“要增加公开招聘”与“要创造录用环境”，走两条平行线的雇佣部长和财界的看法. June. 30, 2021 07:25. . 韩国政府开始要求经济界扩大定期公开招聘。28日，韩国雇佣劳动部长安庚德在与韩国30大企业首席人事官（CHO）举行的座谈会上表示：“因（公开招聘规模减少导致）招聘规模变小，青年们抱怨如果没有经历就很难就业。”对此，经济界反驳说，首先要营造多录用人才的环境。意思是说，在雇佣市场僵化的情况下，所引进的制度都会使经营活动面临困境。政府和财界的立场平行而行的情况下，没能及时就业的青年们正面临着长期失业。 随着大企业纷纷废除公开招聘制度，五大集团中进行公开招聘的只有三星集团。今年500强企业招聘中，公开招聘所占比重只有39%。这是由于新冠疫情等导致经营的不确定性增加，只增加临时聘用和有经验聘用的结果。韩国经营者总协会会长孙京植当天表示：“要想创造工作岗位，先进化劳资关系和提高劳动市场灵活性等非常重要。”这意味着如果不解决雇佣市场的结构性问题，即使经济恢复也很难进行大规模公开招聘。 在韩国，一旦录用一名职员，事实上就不可能解雇，而且由于年功序列的原因，成果评价和提拔人事也非易事。现代汽车工会等方面甚至要求将法定退休年龄延长到64周岁。根据经营条件调配员工也不容易。一名与会者表示：“每个人到辞职为止都要负担数十亿韩元的人工费，怎么能进行大规模公开招聘？” 也有人指出，缺乏可录用的人才。求职网站“招人”以487家企业为对象，就上半年招聘结果进行了调查。结果显示，68.7%的企业未能招到预期人数。也就是说没有合适的应聘者，而且信息技术领域的招聘难现象非常严重。尽管如此，计算机等信息技术相关大学的招生名额却被已40年之久的《首都圈整备计划法》束缚。 当天的座谈会是政府为听取企业的困难而举行的。当天，企业界要求完善每周52小时工作制、重大灾害处罚法、修改工会法等。但据悉，雇佣部对此表示为难。不顾举行座谈会的目的，只嘱咐更改雇用方式，企业怎么可能接受？政府一方面以反企业的规制加大招聘难度，另一方面却要求扩大公开招聘，可谓是前后矛盾。政府要仔细观察僵硬的雇佣结构，企业要确保未来人才，都必须增加青年雇佣。

한국어