尹锡悦：“要阻止腐败无能势力对国民的掠夺……一定要实现政权交替”. June. 30, 2021 07:25. by 張寬錫, 全主榮 jks@donga.com,aimhigh@donga.com. “应该阻止腐败无能势力延长掌权时间和对国民的掠夺。我们将团结所有渴望政权更迭的人的力量，切实做到这一点。” 29日，前检察总长尹锡悦打破辞任总长后118天的“潜行”，正式宣布挑战总统宝座，连续使用了坚决的表情和高强度的表达方式，对文在寅政府提出了强烈的批评。尹锡悦称，“与政权的利害关系纠缠在一起的少数利权垄断使权力私有化”，矛头直指现政府的核心势力“586运动圈”，将“政权交替”视为最高目标，提出把“恢复公正和常识”作为蓝图。 ○ 尹锡悦：“无道的政权形态……是独裁和专制” 尹锡悦当天在首尔市瑞草区梅轩尹奉吉纪念馆举行的宣布参加总统选举记者会上，一半左右的时间都用于批评“收入主导增长”“房地产政策”“检察机关改革”“脱离核电站”等政府核心政策。他表示：“无视经济常识的收入主导增长、与市场为敌的住宅政策、无视法律埋葬世界一流技术的摆脱核电站政策、接近买选票的大众迎合主义政策，使无数青年、私营业者、中小企业家和低工资劳动者饱受痛苦。”他还表示，“由于政府负债剧增，连像样的工作都找不到的青年一代背负了庞大的未来负债。青年们的挫折正在把大韩民国逼向了人口悬崖”，以此来刺激二三十岁一代的选票心理。 他还表示：“将国民分为你我两派，无视常识、公正和法治，使国家的根基崩溃，国民陷入挫折和愤怒之中。政权不仅将权力私有化，还企图延长掌权时间，继续掠夺国民。他们构建了责任意识和伦理意识缺失的食物链。”他还表示：“他们想要从韩国宪法的根基自由民主中删除‘自由’。没有自由的民主不是真正的民主，而是独裁和专制。我们不能对此坐视不理。所有国民和势力必须齐心协力，实现政权更替。” 尹锡悦通过当天的记者会明确表示，自己挑战总统宝座的最大原因“是对文在寅政府失政进行审判和实现政权交替。”这似乎是为了满足“反文（在寅）势力”更迭政权的热望，同时也意识到了辞退检察总长一职直接参加大选的政治性争议。 〇 “技术革命出自可预见的法治” 尹锡悦在记者会上8次使用“常识”一词，22次使用“自由”一词，同时还提出了国家观和未来蓝图。他表示：“为了克服新技术革命时代的挑战，必须对科学技术和经济社会制度进行革新。革新来自自由创新的思考、自主的氛围、公平的机会和补偿，以及可预测的法治。” 尹锡悦针对政府的对美、对华外交表示：“在国际社会，韩国应明确自己基于文明国家普遍价值的立场。要展现大韩民国是什么样的国家的坚定认同感，给敌人和朋友、合作者和竞争者可预测性。”对于陷入僵局的韩日关系，他指出：“外交应该立足于实用主义、实事求是、现实主义，高唱理念性的偏颇的竹枪歌，到了今天这种地步。” 他还就住宅政策批评说：“应该全面重新讨论综合房地产税。综合房地产税舆论不好，所以只会打击最富裕阶层，大家不要担心。”就有关福利和增长的问题，他表示：“希望把重点放在可持续发展上。”

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