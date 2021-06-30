成为KLPGA初期“大势”的朴民智将挑战三连胜. June. 30, 2021 07:26. by 姜泓求 windup@donga.com. 平复一口气后，她又开始寻猎冠军奖杯。 正在成为2021赛季韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛初期(上半赛季)“大势”的朴民智(23岁•NH投资证券•照片)将在下月2日开幕的麦考尔•莫纳公园公开赛上挑战本赛季第6个冠军。以自身的参赛大赛为基准，她将向连续3场比赛的冠军发起冲击。本月在Celltrion女王大师赛、韩国女子公开赛上接连捧起冠军奖杯的朴民智没有参加上周的BC信用卡•韩国经济新闻女子杯，而是休息了一段时间。总奖金为8亿韩元的此次大赛将在江原平昌Birch Hill高尔夫俱乐部进行，本次比赛共设三轮。 朴民智在本赛季的11场大赛(以出战为准，9场)中收获了5场胜利，她正在挑战2007年申智爱(33岁)创下的巡回赛赛季最多胜(9胜)纪录。当时，申智爱也在赛季前第11站比赛拿下了5场胜利，并在第12站比赛中取得了第6胜。 目前以9.48亿韩元位居巡回赛奖金榜榜首的朴民智将通过本次大赛挑战10亿韩元奖金高地。单赛季最多奖金记录是2016赛季朴城炫(28岁)创下的13.3309亿韩元。她决心找回上周让给张哈娜(29岁)的大赏积分领先位置。领先朴民智(333分)2分的张哈娜(335分)将不参加本次大赛。最近三周连续获得亚军的朴贤京(21岁)等被认为是主要竞争对手。

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