尹锡悦29日宣布参加总统竞选，参选宣言将包括“正义、公正、常识”. June. 29, 2021 07:21. by 張寬錫, 全主榮 jks@donga.com,aimhigh@donga.com. 据悉，前检察总长尹锡悦29日将宣布参加总统竞选，参选宣言中将包括强调政权更替必要性的内容和“正义”“公正”“常识”“自由民主主义”“宪法精神和法治体系”等主要关键词。尹锡悦3月4日为反对执政党的所谓“完全剥夺检察机关调查权”立法而辞职，如今打破持续118天的潜行，公开宣布参与大选。 尹锡悦将于29日下午1时在首尔市瑞草区良才洞梅轩尹奉吉义士纪念馆举行名为“尹锡悦对国民讲话的场合”的记者会，并宣读长约15分钟左右、包含其政治愿景的竞选宣言。据悉，宣言长达4、5页A4纸。 权性东、尹汉洪、刘相凡、李钟培、尹柱卿等20多名国民力量党议员也将参加记者会。尹锡悦方面解释说：“在担任检察总长期间经历的法治和公正的价值被毁损的过程将融入宣言之中。” 尹锡悦在宣读宣言后，将进行40多分钟的“即问即答”。尹锡悦在现场当场接受记者提问并回答，似乎是为了平息最近浮出水面的“传言政治”争议。尹锡悦方面表示：“尹锡悦不会表现出经过整顿、干练的现有政界人士的面貌，而是会运用自己洒脱的说话方式。”

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