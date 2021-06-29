无准备的战争. June. 29, 2021 07:21. . 1950年6月25日早晨。当时，开城还是大韩民国的土地。驻扎在开城的部队是第1师第12团。开战时最先受到攻击的城市是开城。朝鲜军第1师团和第6师团负责开城方面的攻击，试图向开城市内进军的部队是第6师团。朝鲜军6师团是美军和韩国军队指挥官认为在6·25战争中最有能力的朝鲜军队。 第6师先头部队接近开城时，在松岳山脚下展开了第一次交战。当时，第12团与其他部队一样，三分之一的官兵因休假不在部队。即使当时国军处于正常状态，也由于兵力不足，防御范围过于广阔。这自然导致防御力松懈。在如此脆弱的战线上，连坦克打头的朝鲜军最精锐师来袭，韩国军队很难正常抵抗。当朝鲜军队开始进攻的报告到达首尔时，司令部已经判断开城已经失守了。 虽然在战斗力上处于压倒性劣势，但瞬间爆发的开城失守还有另一个秘密事件。前一天，朝鲜军队伪装成国军，已经潜入开城市内。他们在开城市内一所小学的运动场上露营，并于凌晨试图进入市内。据说，进攻刚刚开始，朝鲜列车抵达了开城火车站，当时前来车站的美军顾问看到列车上涌出了全副武装的朝鲜军人。在这种情况下，第12团没有被歼灭，至少一部分人逃离了开城，这真是奇迹。但是，即使当天开城的第12团以完整编制状态做好了万全准备，也无法推迟开城沦陷的时间。 兵力，武器，军费。这些数据只是供参考的。如果战争由数字决定，就没有必要开设战争史这一科目。

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