不鼓励企业扩大招聘，经济政策新增15万个“零工”岗位. June. 29, 2021 07:21. . 文在寅总统昨天召开了扩大经济部长会议，听取了经济副总理洪楠基等关于“下半年经济政策方向”的报告。报告大举包括通过放宽财政政策增加“税金就业岗位”、使用信用卡等促进消费的内容。总统表示，“下半年经济的首要目标是创造工作岗位，缩小差距，彻底克服危机”，并嘱咐迅速推进第二次补充预算的编制工作。 政府决定投入第二次补充预算，包括人工智能、软件领域的2万至3万个青年就业岗位在内，将追加创造15万个以上的就业岗位。加上当初正式预算中包含的104.2万个就业岗位和3月份第一次补充预算的25.5万个就业岗位，今年政府将投入144.7万个就业岗位。据说，还将为青年层提供大学街、临站地段低廉的租赁住宅5000套，并在7月份之内推出针对青年层的优惠金融商品。为安慰二三十岁一代，政府动员了税金、工作岗位、居住支援等所有政策资源。 向在本应踏入社会的时候遭遇新冠疫情而未能迈出第一步的青年们提供就业机会，是非常重要的事情。但是，由于这些只是对资历没有帮助的单纯业务，今年预定的60万个以上青年工作岗位中，有相当一部分遭到青年层的排斥，在这种情况下，进一步增加数字，很有可能会浪费财政。 如果想增加青年层想要的工作岗位，就要创造大企业增加国内投资、私营业者雇佣员工的条件。但政府此次对半导体、电池、疫苗三大“国家战略事业”的研发和设备投资的支援远不及美国等国家。在对“回头企业”的支援方案中，重返首都地区的企业被排除在外。 下半年韩国经济反而有很多事情在排着队，会减少年轻人的就业机会。不顾中小企业和风险投资企业的反对，从下个月开始对5~49人的企业扩大实施每周52小时工作制，这将增加企业的困难，对雇佣产生不利影响的可能性很大。由于两大劳总要求的最低薪水是超过1万韩元，因此私营业者连必要的人力也不雇用，正在密切关注状况。如果政府不倾听企业的呼吁，即使投入再多的税金，也不能轻易创造出青年们希望的工作岗位。

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