奉恩寺寺庙饮食大众化研究所开馆. June. 29, 2021 07:21. by 金甲植 dunanworld@donga.com. 首尔江南区奉恩寺最近开设了寺庙饮食文化研究所，并任命于宽(音)大师为所长。研究所设在寺庙内的寻剑堂。 奉恩寺为了宣传寺庙饮食，一直致力于举办著名厨师参加的寺庙饮食盒饭比赛等。今后将通过研究所介绍在家中也能轻易接触到寺庙饮食的烹饪方法，并开发菜单。 住持圆明大师说：“奉恩寺带头研究寺庙饮食并走向大众化，为此成立了研究所”，“将开发并推广符合对健康饮食很感兴趣的现代人口味的寺庙饮食。”领导摩诃衍寺庙饮食文化院的于宽大师作为韩国佛教文化事业团寺庙饮食教材编纂委员和寺庙饮食专门委员活动，向世界各国介绍了寺庙饮食。著书《饱含手艺的寺庙饮食》、《寺庙饮食菩提一味》还出版了英文版。于宽大师表示：“寺庙饮食文化研究所将聚焦寺庙饮食大众化，同时为了与收益挂钩，将一同进行思考和研究。”

한국어