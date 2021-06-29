崔志万击出本赛季第3支逆转3分炮，大谷翔平击出第25记本垒打. June. 29, 2021 07:21. by 黃奎引 kini@donga.com. 崔志万(坦帕湾魔鬼鱼队)击出了本赛季第3记本垒打。 28日，在美国职棒大联盟(MLB)主场比赛中，崔志万在本队以1比2落后于洛杉矶天使队的第6回局下半局，在1人出局1、3垒有人的情况下，击出了4比2领先的逆转3分本垒打。但是坦帕湾队最终以4比6负于天使队。作为天使队指定击球手出场的大谷翔平在第9局击出1分本垒打，取得了本赛季第25个本垒打，并登上了美国联盟本垒打榜单独第2的位置。 在芝加哥白袜队主场保证率球场(Guaranteed Rate Field)，出现了MLB事务局管制违规投球以来的首次揭发事例。客队西雅图水手队投手赫克特•圣地亚哥在第5局1人出局满垒的情况下，在降板的过程中被发现手套上有异物。如果追加调查结果确认使用了异物，圣地亚哥将被处以停赛10场的严厉处罚。 另外，在管制开始之前，被怀疑使用异物的盖瑞特•科尔(纽约洋基队)当天也展现出了低迷的投球内容。在与波士顿红袜队的客场比赛中，首发上场的科尔在5局内被击出8个被安打(3个本垒打)失6分，惨遭失败。截止到5月，科尔的平均失分为1.91，但进入本月后已降至4.65。最终，波士顿红袜队以9比2获胜，赢得了主场3连胜。

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