韩国24小时“配送中”. June. 29, 2021 07:22. . 本月22日上午11时。位于首尔江南区驿三洞的161平方米规模的配送专门卖场里，没有大厅，只有满满的厨房设备。6名厨师制作了送给一家初创企业的盖浇饭类，放进大型保温包里。包装一结束，正在等候的配送员迅速拿走了包。该卖场的店长金荷娜说：“从简单吃饭、想拥有个人时间的小规模公司那里接到了很多订单。”同一时间，入驻首尔芦原区上溪洞某共享厨房的13家餐厅也忙得不亦乐乎。一位职员说：“因为新冠肺炎疫情大厅不能营业，所以连锁加盟店也进来了不少”，“虽然偶尔会有外带的，但大部分都是外卖订单。” 由于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)，市中心各处正在变成不分时间的“配送激战地”。据新韩信用卡透露，去年外卖订单额为1.31万亿韩元，首次超过了餐饮业线下销售额(1.29万亿韩元)。也就是说，外卖生态界“D-Economy”成为了生活经济的一个轴心。 ○ 向白天时间段和地方扩张的外卖领域 在京畿果川开面馆的金某(49岁)因新冠肺炎疫情大厅营业困难，开始提供外卖配送业务。虽然一度担心有没有人会点容易(泡得)发胀的面条，但现在30%的销售额都是外卖订单。他说：“有一段时间，大厅里的客人还10人都不到，连公共费用都交不上”，“如果不是外卖业务的话，恐怕是撑不住了。” 随着外卖文化的普及，订餐地区和时间段也发生了变化。据外卖代理排名第一的企业巴罗戈(barogo)透露，午餐高峰期的上午10时至下午1时的外卖比重去年为22.6%，比前一年(19.5%)增加了约3个百分点。相反，在晚上高峰时段的下午5~8点的配送比重从2019年的45%减少到了去年的43.7%。 按地区来看，去年外卖订单的增加率依次为蔚山(179%)、大邱(148%)、江原(131%)等。侧重于首尔江南地区的外卖文化也实现了全国化。 随着外卖订单的日常化，通过外卖维持生计的人也增加了。据韩国劳动研究院透露，以去年为准，平台劳动者约为22万人，占全体就业者的0.92%。如果加上“外卖连接”“Coupang Flex”“GS我们小区送货上门”等不定期配送，预计全体从业人员将会更多。金华镇(40岁•仁川西区)也因新冠肺炎疫情工厂加班减少，每月做4、5次左右的Coupang Flex。据业界推测，从事外卖行业的人中，四分之一左右的月收入为300万韩元左右。中央大学社会学系教授李炳勋表示：“在其他工作大幅减少的情况下，很多人参与了新兴产业的配送业，成为了新的雇佣领域。” ○ “快、更快”，日趋激烈的速度竞争 外卖中，消费者想要的不是味道而是速度。据Vibe的分析，去年消费者在SNS上使用最多的与配送相关的感性词是“快”，使用频率比前一年增加了48.2%。这比使用“好吃”表现的次数增加率(38.8%)要高很多。同德女子大学经营学系教授金益成表示：“以全世界史无前例的凌晨配送等学习效果为基础，‘迅速性’成为了普遍竞争力的要素。” 从饮食中触发的快速外卖正在进化成为整个消费品的“快速商务(Quick Commerce)”。每周点3、4次外卖的上班族林正民(24岁•首尔永登浦)在购买牛奶套装或烹饪食品等时，也不是选择一般电子商务企业，而是使用外卖民族的Vmart。Vmart利用二轮车配送网，在30分钟内配送7000多个日常消费品。有分析认为，Coupang开始“Coupang Eats”也是为了通过二轮车配送基础设施进军快速商务市场。在城市中心设立小规模店铺的超市、便利店等实体店也纷纷加入到快速商务中。 专家们预测，新冠肺炎疫情带来的配送竞争提供了前所未有的便捷的消费经验，因此速度竞争只能更加激烈。淑明女子大学经营学系教授徐龙九表示：“最终，电子商务、现场商务、D2C(Direct to Consumer)等新生非面对面消费都将走向‘快速商务’这一新标准。”

한국어