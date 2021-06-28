观看电视的人增加，三星期待QLED电视销量突破1000万台. June. 28, 2021 09:08. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子量子点发光二极管(QLED)电视仅今年上半年(1 ~ 6月)就售出400万台以上，正在接近历史上首次年销量突破1000万台的记录。去年全年的销量为779万台。 27日，电子业界相关人士表示：“2021年款新产品Neo QLED与去年主力新产品相比，在国内市场的销售速度快了一倍以上。照此下去，QLED电视的年销量有望顺利达到1000万台。”2017年上市的QLED电视截至今年6月累计销量超过2000万台。 有分析认为，QLED电视的人气是因为新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情导致电视机在家庭消费中所占的比重增大。再加上“Pent-up(被压抑的消费爆发的现象)”效果，购买QLED电视这样的高端产品的顾客正在增加。部分电视制造商因半导体不足、原材料价格上涨等原因，面临供应不足、出厂价上涨等不少困难，但三星电子通过供应链管理能力圆满应对，这也是人气因素之一。 三星电子期待今年下半年(7~12月)也实现QLED电视的增长。因为在高端电视需求持续的情况下，确认国内成功可能性的Neo QLED的全球销售将在下半年正式启动。 Neo QLED的特点是，采用了现有LED元件的40分之1大小的“量子迷你(mini)LED”，提高了画质，并通过仅通过画面就填满前部的无限设计提高了投入感。3月初上市仅一个多月，在韩国国内的销量就突破了1万台。每4台销售产品中就有3台是75英寸以上的大小，主导着自新冠疫情以后逐渐清晰的大型化、高级化的潮流。三星电子第二季度(4 ~ 6月)将销售国家扩大到泰国、印度尼西亚等东南亚及大洋洲市场。 据全球市场调查企业Omnia等透露，今年QLED电视市场在三星电子的主导下，随着中国TCL、小米等的加入，预计年销量将达到1200万台。截至第一季度(1 ~ 3月)，在全球市场上QLED电视共售出268万台，与去年同期(154万台)相比增长了74.3%。其中，三星电子的产品约达201万台(约75%)。电子业界相关人士表示：“QLED正在成为全球电视机市场的主流，因此，全球电视机企业也很有可能扩大应用量子点的产品生产线。”

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