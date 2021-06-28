造船厂卫生间发生有毒气体泄漏，导致2人死亡. June. 28, 2021 09:08. by 趙鏞輝 silent@donga.com. 在位于釜山沙下区的一家造船厂的卫生间里，两名外包企业的职员因吸入疑似硫化氢的有毒气体而死亡。 27日，据警方和釜山消防灾难本部透露，前一天上午11时4分左右，接到公司负责人报警称，在造船厂办公室旁边的一层卫生间里，姜某(48岁)和郑某(27岁)等2名工作人员晕倒了。 虽然出动救援队员将他们送往医院，但姜某却在40分钟后死亡。心脏停止状态下被送往医院的郑某虽然暂时恢复了呼吸，但仅过一天就失去了生命。死亡的两人是造船厂船舶电气设备外包企业的职员。 警方认为，姜某和郑某是在吸入卫生间泄漏的高浓度硫化氢和氨气后晕倒的。警方根据公司相关人士的陈述，职员们在周末或公休日多次向区政府报案称卫生间有毒气体气味，事故发生当天气味也很严重。 消防本部于当天中午12时左右对硫化氢浓度进行了测定，检测出了超过安全数值(15ppm)16倍的250ppm。还进行了两次氨气浓度测定，测定为67ppm、56ppm。 硫化氢是具有一氧化碳毒性的无色气体。通常有腐烂的鸡蛋味，吸入后会窒息，还会造成肺部损伤。据悉，主要是因为废水或污染物腐烂而产生，在产业现场的窒息事故中，30%左右是由硫化氢引起的。氨气在狭小的空间内吸入，也会让人失去知觉。 警方和洛东江流域环境厅认为，有可能有毒气体通过卫生间两侧的逆流密封垫和排气口流入，正在进行精密调查。另外，正在对单独管理污水管路、净化池、卫生间的釜山环境公团和区政府、造船厂等进行有毒气体发生原因调查。 在釜山，2018年某废水处理企业发生硫化氢泄漏事故，导致3名工作人员死亡；2019年7月，一名女高中生在水营区广安里海水浴场附近的公共卫生间吸入泄漏的硫化氢而死亡。

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