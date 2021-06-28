柳贤振的变速球复活，到第6局为止表现完美. June. 28, 2021 09:08. by 黃奎引 kini@donga.com. “蓝色怪物”柳贤振(34岁•多伦多蓝鸟•照片)在7月之前取得了赛季7胜(4负)。但是，在第7局，如果没有登上投手踏板，就更好了。 柳贤振27日在美国纽约州水牛城萨赫伦球场举行的与巴尔的摩金鹰队的美国职棒大联盟主场比赛中首发出场，在6又3分之2局内失4分。柳贤振到第6局为止，连续使对方15个击球手停留在一般击球上等，以62个球保持了无失分记录。但他仅在第7局投了29个球，让对方击出5个安打和1个四坏球上垒，失掉4分。 柳贤振在球队以12比4领先的第7局上半局，在2人出局2、3垒有人的情况下，把投手踏板让给了雅各布•巴恩斯。此后两队在没有追加分数的情况下结束比赛，柳贤振继21日的客场比赛之后，连续两场比赛以胜利投手的身份出现在了巴尔的摩队面前。柳贤振的赛季平均责任失分从3.25上升到3.41。 柳贤振当天抓住了3个三振，在美国职棒大联盟共取得了809个三振。这是继朴赞浩(1715个)之后，在韩国投手中第二多的。在该领域排名第3位的是截止到前一天与柳贤振一起并列排在第2位的金炳贤(806个)。 当天柳贤振的“主要武器”变速球复活也令人鼓舞。上场比赛结束后，对变速球表示不满的柳贤振在此次出场之前，破例进行了两次候补投手训练区投球，并开始检查球威。柳贤振表示，“最近听到有人说，投出变速球时和投出其他球时的姿势不一样。所以进行了保持相同姿势的练习。”柳贤振当天继快速球(32个)之后投出了更多的变速球(26个)，有效地抢占了对方击球员的击球时机。 柳贤振将于下月2日在主场面对西雅图水手队时挑战本赛季个人第8胜。西雅图水手队已经预告了日本投手菊池雄星将首发出场。这是柳贤振继2014年8月3日对阵日本投手和田毅(当时芝加哥小熊队)之后，时隔7年再次与日本投手展开首发对决。 另外，崔志万(坦帕湾魔鬼鱼队)在出道后首次打出了4个安打。在当天与洛杉矶天使队的主场比赛中，他作为5号击球手兼1垒手首发出场，取得了5次有效击球、4个安打、2打点、2分的成绩，帮助球队以13比3取得了胜利。崔志万笑着说：“在比赛途中跑得太多了，我的肚子饿坏了。”

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