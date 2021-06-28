不同寻常的新冠疫情扩散趋势，现在还不是摘掉口罩的时候. June. 28, 2021 09:09. by / /. 韩国政府昨天公布了从7月1日起实施的各地保持社交距离措施。对于首都圈，将适用8人以下聚会、餐厅和咖啡屋只允许营业到晚上12点的二级措施，同时决定设立只允许6人的两周过渡期。对于非首都圈，将适用不限制聚会人员和营业时间的一级措施，除忠清南道以外的大部分地区规定两周的履行期间，只允许8人以内的聚会。 政府对各地区设立暂缓期间的原因，是一度有所减缓的新冠疫情再次呈现扩散趋势。包括学校和补习班在内，宗教设施、室内体育设施、儿童之家等地接连发生集体感染，截至昨天，已连续5天出现600多名患者。尤其是传播力最强的德尔塔变异病毒正在向全世界扩散。据统计，仅上周末两天，海外流入的确诊患者就超过了100人。虽然尚未确认这些人是否感染德尔塔变异病毒，但如果海外流入患者增加，德尔塔变异病毒扩散的可能性也势必会加大。 在新冠疫情扩散趋势非同寻常的情况下，在夏季休假期前夕放宽距离标准，令人担心会产生“不妨放心”的错误信号。如果按照现在的趋势，患者人数激增，需要将相当一部分的保健人员投入到传染病调查之中，下半年大规模的接种计划也将出现差池。如果接种计划出现差池，很有可能陷入再次开始扩散的恶性循环。 特别是在第一针接种率约为30%的阶段，解除第一针接种者佩戴室外口罩的义务似乎有些操之过急。由于德尔塔变异病毒的扩散，比韩国更早解除室内外戴口罩义务的国家也重新规定戴口罩义务化。在疫苗接种率达到一定水平之前，应尽量避免不必要的活动。无论是在室内还是室外，在人群较多的地方，都应戴上口罩。 首尔市正在讨论从下个月起在禁止集会的首尔广场和光化门广场限制性地允许集会，其余地区也扩大集会人数的方案。根据政府修改的保持社交距离标准，一级措施允许的集会人数是500人以下，二级措施允许的集会人数是100人以下。但是，首尔市一天出现逾200名确诊患者，如果在市中心放宽集会限制，会因从全国各地涌来的参加者，导致地区社会的感染危险性加大N次。民主劳总已经预告7月3日将举行有1万人以上参加的大规模集会。集会自由固然重要，但不能忘记现在是德尔塔变异病毒有可能引发“第四波大流行”的严重情况。

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