便宜的肉将烧毁地球. June. 28, 2021 09:09. by / /. 问题是：这种以如此残忍的虐待动物为基础的文明生活是否真的能保障人类幸福的生活，进而能够持续到什么时候? ——金钟哲《从近代文明到生态文明》 迟来的寒潮和提前的暑热交替刚过不久，雨季一般的淫雨就开始了。由于湿度增加，烦躁指数也随之上升。烦躁会在意外的地方达到顶点。就是在家里。如果说城市的问题在于楼层噪音，那么农村的问题在于畜产的恶臭。正如楼层噪音是公寓的结构性问题一样，畜产恶臭也是畜产业的结构性问题。动物像豆芽屉里的豆芽一样密密麻麻地生活的工厂式畜舍，不可能不散发出恶臭。这一切都是为了便宜的肉。虽然早已习以为常，但由于这种无法逃避的恶臭，生活质量实在是太差了。 生产廉价肉的体系留下的不仅仅是恶臭。用于种植饲料作物的化肥扼杀了大海，地下水正在枯竭。动物用医药品导致了耐抗生素药性的细菌，动物传染病是引发诸如新冠感染症的人兽共同传染病的定时炸弹。动物和人类的健康联在一起。 不幸的是，问题不止于此。频繁的台风、变长的雨季、酷暑等不可预测的气候导致了粮食安全的不安。虽然有人认为如果不足可以进口，但是全球的情况也不容乐观。因粮食短缺而引发的纠纷不断增加，气候难民人数超过了冲突难民人数。气候变化不是楼层噪音的程度，而是“房子着了火”。联合国粮农组织公布，全世界温室气体的17%来自畜牧业。不是肉食的问题，而是“过度”肉食的问题。能够过度食用肉类，得益于工厂式畜产。除非我们重新找到对‘神圣的东西’的感觉，否则就无法熄灭地球的火。

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