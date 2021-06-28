丁世均批评称：“全民补贴是民粹主义” VS 李在明反驳称：“普遍福利是党宪”. June. 28, 2021 09:09. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 正在推进编制的第二次补充预算案的韩国执政党和政府，围绕灾难补贴发放对象的范围展开了拉锯战。这种情况下，执政党大选竞选人也投入争论之中，战线似乎有所扩大。有分析认为，随着竞选拉开，各竞选人之间的“政策竞争”全面打响。 前国务总理丁世均打开了炮门。丁世均26日上午在自己的脸书账号上写道：“不能在集体免疫之前盲目发放灾难补贴。对上游1%的富裕阶层也要发放（灾难补贴）的主张是被政治逻辑而非经济逻辑埋没的民粹主义。” 丁世均特别表示，“为了使自己的主张合理化，应该节制每个事案都要求普遍援助，或者‘遵从（文在寅）总统的意见’而拉拢（文在寅）总统的发言”，矛头直指京畿道知事李在明。他批评了每次一讨论灾难补贴时都强调自己的基本所得政策、主张全民发放的李在明。“不要把总统的讲话牵扯进来”，是指李在明24日发声“企划财政部要侧耳倾听总统的话”并敦促全民发放灾难补贴。丁世均当天下午在脸书上上传文字说，“（国家）不能成为未成熟的基本所得论的政治实验场”，再次批评了李在明。 对此，李在明几个小时后在自己的脸书账号上表示，“全民发放灾难补贴符合共同民主党政纲政策和政策历史”，并列举了无偿供餐和向全民发放第一次灾难补贴等事例，进行了回击。他还截图并上传了内容为“应该以普遍福利为基础保障全体国民的基本生活”的部分党纲党宪。 对此，丁世均27日表示：“那你的意思，这段时间以来执政党、政府、青瓦台推进的众多选择性针对低收入层的支援政策和对受灾阶层进行厚厚支援的灾难补贴都是错误的、违背党论的吗？”继续展开了争论。丁世均还严厉地批评说，“不要无理取闹”“不要把普遍福利变成民粹主义”。 其他竞选人也加入到争论中。国会议员朴勇镇（音译）当天对记者表示，“灾难补贴集中用于受灾的行业，才是正确的”，主张选择性发放。但前法务部长秋美爱同一天在自己的脸书账号上写道，“灾难补贴要向全民发放，以拉动内需消费”，表明了反对立场。 执政圈一位有关负责人表示：“今后在每个悬案上，候选人之间都会为强调政策鲜明性和抢占焦点而展开‘舌战’。这是党全面进入大选竞选局面的信号。” 此外，执政党和政府当天下午召开不公开党政青高层协商，对灾难补贴的发放范围进行了最后协调。据悉，党政对政府的选择性发放方针达成了共识，随后在当天的会议上开始就“发放标准为收入下游90%”的方案等展开了协调。

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