日本宫内厅长官“天皇担心奥运会扩散疫情”的发言引发风波. June. 28, 2021 09:10. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本宫内厅长官西村泰彦24日表示：“德仁天皇担心东京奥运会的召开导致新冠病毒感染症的扩散。”这一讲话引起的后续风暴仍未平息。这是因为日本天皇在日本社会有着相当大的存在感，而且这也可以解释为宪法禁止的日本天皇的政治行为。目前担任东京奥运会名誉总裁的日本天皇将参加7月23日的开幕式并宣布开幕。 在野党认为日本天皇的发言本身就不恰当。日本共产党委员长志位和夫25日表示：“《宪法》规定，日本天皇不能参与政治。应该切实遵守这个原则。”也就是说，在就举办奥运会问题出现赞成和反对意见的情况下，日本天皇发表了反对举办奥运会的言论，是从事了政治行为。立宪民主党作为第一大在野党，其国会对策委员长安住淳也表示：“没有一个国民会认为这是西村长官的个人意见。（政府）应切实接受发言的分量，予以应对。” 也有人指出，西村的做法过于轻率。曾出版有关日本天皇著作的历史专家、东洋大学研究助教铃木洋仁对《东京新闻》表示：“宫内厅正在用间接的说法说某一件事情。这是超出长官立场的发言。” 争议扩大后，政府出面平息事态。日本首相菅义伟25日称，“我理解这是西村长官本人的观点”，呼吁大家不要夸大解释。宫内厅干部也于27日接受《东京新闻》采访时表示：“对于奥运会上出现什么样的新冠感染，国民和陛下（天皇）都一样感到不安。天皇的发言与政治无关，也不是在表明赞成或反对举办奥运会。”

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