电视剧角色跟观众搭话，问有没有好好吃饭……. June. 28, 2021 09:09. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 本月7日SBS月火剧《球拍少年团》正在观看中。剧的后半部分，全南海南郡天涯海角村出现了羽毛球队员们一起拍照的场面。在想看到他们手机上拍到的照片的瞬间，照片墙(Instagram)上出现了大量照片。这是海南西初中羽毛球部部长兼Instagram中毒者角色方允潭(孙相渊饰)的账号。在正式节目中播出相关场面的瞬间，看到整齐划一上传的帖子后产生了“好像真的存在允潭这个角色”的想法。 也是，帖子好像真的是允潭写的。剧中说全罗道方言的允潭的语气原封不动地保留下来，即使电视剧没有播出，中学生的日常生活和乡村风景照片也会被上传。对于平时上午上传的留言，一名粉丝责怪说“方允潭，这个时间怎么还没上学呢”，允潭回答说“休息时间~”，引得评论区一片笑声。运营方允潭账户的SBS内容宣传组相关人士表示：“想超越TV，打造出真正有中学羽毛球部的样子，提高粉丝的投入度。” 好似电视剧中的角色运营的社交网络服务(SNS)帖子起到了与粉丝们广泛深入交流的作用。如果说之前主要由电视剧观众制作粉丝账号收藏剧照等，那么现在演员或制作公司直接运营SNS，提高沟通的密度。 每次去美食店都会拍照上传到照片墙的tvN《德鲁纳酒店》(2019年)的主人公张满月(李知恩)也是类似的事例。李知恩(IU)自己亲自运营张满月账号，假装是满月的日常。实际上，李知恩的账号与电视剧宣传语完全不同。SBS《鬣狗》(2020年)的主人公郑金子(金惠秀饰)的照片墙账号由电视台运营，金惠秀对此表示关注，并接过账号继续上传文章。电视剧结束后金惠秀更改了用户名，目前正在使用个人账号。 电视剧结束并不意味着SNS活动结束。随着电视剧进军在线视频服务(OTT)，收视时间增加，因此持续产生影响。tvN《如蝶翩翩》虽然于今年4月剧终，但主人公70多岁的芭蕾舞演员沈德出(朴仁焕饰)经营的照片墙账号上直到本月还在不断上传文章。“有没有好好吃饭？”，上传向粉丝问候的文字。tvN营销部科长崔恩华(音)表示：“剧终后也有受到喜爱的内容，因为感谢那份爱，所以想为观众们加油，确认他们的问候”，“虽然电视剧结束了，但只要有一位关注者，就会一直运营账号。”

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