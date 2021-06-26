UEFA取消“客场进球”规则，进球数相同就加时-点球大战. June. 26, 2021 07:17. by 李元洪 bluesky@donga.com. 欧足联(UEFA)决定，在所有俱乐部对抗赛中取消从1965年开始实行的“客场进球规则”。欧足联25日表示：“UEFA执行委员会决定，从2021~2022赛季开始废除客场进球优惠制。” 从下赛季的欧冠联赛及欧罗巴联赛(欧洲联赛)等的预赛开始将适用新规定。此前在主客场作战时，如果第1、2回合比赛的总进球数为平分，那么在客场比赛中取得更多进球的球队将取得胜利。但是从新赛季开始，如果两回合的总进球数相同，将通过上下各15分钟的加时赛和点球大战决出胜负。这是因为，随着便利的交通环境，客场比赛的困难比以前大幅减少，再加上引入录像回放(VAR)，客场比赛时的判定不利因素也有所减少，因此不能认为主场比赛特别有利。欧足联表示，自20世纪70年代中期以后，主场及客场比赛的胜利比率从61%-19%减少到了47%-30%。 相反，考虑到客场进球优惠制，主队感到的负担更大，主队的比赛也渐渐变得防守型。特别是第1、2回合比赛的总进球及客场进球相同，如果客队在加时赛攻入1球，主队必须攻入2球才能获得胜利，这对主队非常不利。

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