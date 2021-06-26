李俊锡前往峰下村，“不会出于政治目的贬损卢武铉”. June. 26, 2021 07:17. by 姜炅石 coolup@donga.com. 国民力量党代表（党首）李俊锡25日来到庆尚南道金海市峰下村参拜了卢武铉前总统的墓地，之后会见了卢武铉的遗孀权良淑女士。他表示：“不会把对卢武铉前总统的贬毁作为政治手段来使用。”李俊锡为明年大选，继访问湖南地区后又访问了峰下村。对此，很多人评价他是在实施包容进步层的外延扩张战略。 李俊锡当天同权良淑会面40多分钟。他表示：“应该消除出于政治原因攻击卢武铉的情况。”他还说：“我将谦虚地反省至今为止在政党对立中没能尽到礼数的部分，我要把卢武铉前总统想要树立的价值——洒脱和国民沟通等纳入我们党，继续发展下去。”李俊锡在芳名录上写道：“您曾希望待在距离国民最近的地方，我们追忆并纪念总统的洒脱和坦率。”这是李俊锡就任党代表后首次访问岭南地区。 在当天与权良淑的会面中，李俊锡还用平板电脑展示了卢武铉在任时期被选为国家公费奖学金学生的奖励证书照片。据说，权良淑对李俊锡祝福说：“你是年轻的政界人士，好好干！”并赠送了《我们回想给卢武铉的话》一书。 李俊锡在就任的第一天就访问了光州，连日来继续着强调“团结”意志的行动。当晚，他同党内大选候选人之一、前未来统合党代表黄教安共进了晚餐。李俊锡下周将接连会见前紧急对策委员长金钟仁和重量级议员，进行大选体制的构想。 李俊锡当天在接受记者采访时就最近引起热议的朴成玟被任命为青瓦台青年秘书一事表示：“我认为，在推动年轻一代政治的竞争中，我们党和共同民主党是在就不同方案展开竞争，哪一种方式能得到人民的拥护，我认为时间将作出结论。”就共同民主党决定按计划推进大选竞选日程一事，他只是简单地说：“这不是我们该说什么的情况。”

한국어