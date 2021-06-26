美国游客飞行时间变长的原因. June. 26, 2021 07:17. by 金相雲 sukim@donga.com. 最近谷歌撤回了向国内大学提供的云免费服务，引起了很大的混乱。在大学争相将庞大的授课、学术资料上传到谷歌云上的情况下，谷歌时隔两年推翻了免费政策。主要大学都在为清除毕业生和退休教职员的谷歌账号等自救对策绞尽脑汁。与当初希望免费是不是问题的指责不同，这是谷歌压倒性的市场支配力对日常生活产生多大影响的例子。 这本书生动地展现了资本主义终结者、美国垄断企业给个人造成的弊端。作者是调查性报道专家，像拖网一样，采访了航空、媒体、通信、制药、金融、医疗产业等领域的多个垄断受害事例。例如，随着美国航空市场的80%以上被4家航空公司(联合航空公司、美国航空公司、达美航空公司、西南航空公司)占据，直飞航班减少，经由芝加哥、亚特兰大等枢纽机场的航线大幅增加。因为只有经由人力和装备集中的枢纽机场才能减少费用。因此，旅客们将面临比过去更长时间乘坐飞机的不便。其中还包括美国通信大企业在人口较少的小城市没有铺设网络，学生只能在星巴克停车场写作业的事例。 作者认为，虽然美国有“谢尔曼反垄断法”的垄断限制制度，但里根政权之后，美国政府疏忽了该法律的实施。在这里耶鲁大学教授罗伯特•博克的思想根深蒂固，通过垄断的集中能够在价格和服务上增加消费者的便利(消费者福利)。猛地想起谷歌、苹果、三星等大型企业的尖端产品，就会想到这样的主张。 但是作者说不要被这里所欺骗。根据东北大学经济学教授约翰•夸卡的研究，美国政府批准的46个企业合并事例中38个导致了消费者价格的上涨。而且统计结果证明，在垄断企业做事的劳动者的工资也越来越低。作者提到了沃伦•巴菲特对投资者们说“我们每年都要求管理者扩大垄断领域”的内容，并得出政府和市民应该对抗垄断企业的贪欲的结论。

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