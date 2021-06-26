韩国银行预告紧缩资金，政府和执政党却强行发放现金. June. 26, 2021 07:17. . 韩国银行总裁李柱烈前天表示：“将在年内适当的时候开始实施宽松的货币政策，有秩序地恢复正常。”随之，今年内上调基准利率的计划事实上已经成为事实。他们认为，如果长期拖延超低利率，历史上最大的家庭负债和暴涨的资产价格可能会威胁到整个韩国经济。问题是和韩国银行不同，政府和执政党计划编制超过30万亿韩元的历史最大的补充来扶持经济。 共同民主党和政府昨天又讨论了灾难补贴发放方案。执政党主张向全体国民发放，但经济副总理洪楠基主张向“收入下游70%”发放，但有预测认为，双方最终会在80%或90%的范围内达成妥协。另外，执政党和政府还在推进通过“消费奖励金”来刺激消费的方案。“消费奖励金”是指，返还信用卡和借记卡使用额增加部分的10%。 随着美国等发达国家经济迅速复苏，对通货膨胀的忧虑也在加大，韩国银行当然要在更晚之前收紧银根。家庭负债接近国内生产总值规模，首都圈公寓价格一周之内飙升1亿至2亿韩元等低利率的副作用正在逐渐扩大。如果对这样的状态置之不理，等到迎来全球性紧缩时，可能会引发资产价值暴跌、个人破产、金融系统混乱等连锁危机。 虽然韩国银行敲响了警钟，但是政府和执政党的资金投放没有停止的迹象。不论灾难补贴的标准是多少，都要向没有必要的阶层发放超过10万亿韩元的资金。国家债务每年都增加100万亿韩元，因此，如果政府把这些资金投入市场，很有可能助长通货膨胀和资产市场泡沫。 对遭受新冠疫情直接打击、濒临倒闭危机的小工商业者、个体户等的支援当然要迅速、有力地进行。但是，在应该减少过剩流动性的时候，政府却给消费能力充足的人发放资金，鼓励他们消费，这无异于同时踩下刹车和油门。 洪楠基昨天在国会上因另走一路的货币财政政策受到指摘时表示：“将努力避免出现过度的不合拍。”但是，仅仅通过已经公布的补充预算计划，就无法避免宏观政策的冲突。如果前后不一致的政策继续下去，家庭负债和房地产问题必然会进一步恶化，导致不必要的国家债务增加。

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