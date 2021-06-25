不顾生命危险的“制服英雄”们的献身，所有人都应铭记并给予礼遇. June. 25, 2021 07:22. . 2010年展开“天安”舰被袭事件救援行动时，海军特战团准尉金正浩（音译，下同）在48小时里先后6次跳入深海。当时冒着生命危险一同潜水的已故准尉韩俊浩最终没能浮出海面。克服失去同事的悲伤、多次支援海外派兵并完成任务的金正浩准尉被《东亚日报》和A频道评选为“光荣制服奖”第10届大奖得主。 去年，为援救红岛附近石头岛洞窟内孤立无援的潜水员而沉入水中的统营海洋警察所救助队警长郑浩钟、带头预防家庭虐待的全州德津警察所女性青少年科的崔恩海警卫等12人，都是身穿制服获奖的英雄。釜山海洋警察署调查科警监李京烈表示：“因为接近成为家乡工作的老刑警的梦想而感到幸福。” 但制服英雄们的工作过程中伴随着危险和牺牲。最近在库方物流中心发生火灾时，京畿广州消防署119救助队救助队长金东植坚持守在火灾现场，不幸离世。和新冠病毒抗争的医疗人员也是我们引以自豪的制服英雄。 因为有在这一瞬间也默默坚守在自己位置上的制服英雄们，我们的日常生活才有保障。但韩国社会缺乏对他们的尊敬和追悼，这令人感到羞愧。要营造一种能够让穿着制服的公务员带着自豪感工作的社会氛围。应当提高殉职者的名誉，分担遗属的悲痛。铭记并宣扬制服英雄们的名字和牺牲不褪色，是我们共同体要做的事情。 今天是因朝鲜的奇袭南侵而爆发6•25战争71周年的日子。在长达3年的疆土染血的战争中，守护大韩民国的是制服英雄。自由不是免费的。如果没有他们的为国献身精神，就不会有我们今天享受的自由和民主主义，也不会有在战争废墟上实现世界第十大繁荣国家的大韩民国神话。 6•25战争尚未结束。目前，韩半岛处于停战状态。朝鲜仍然以核武器、导弹、大规模杀伤性武器武装自己，没有改变好战的态度。对于守护韩半岛和平、国民生命安全的制服英雄们的表彰和礼遇，不只是国家和政府之事。只有把全体国民的尊敬和报恩之心聚在一起，才能建设坚固而自豪的国家。

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