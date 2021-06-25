文在寅：“金正恩非常坦诚……很有国际感觉” VS 《时代》杂志：“冷酷地杀害了同父异母哥哥和姑父”. June. 25, 2021 07:23. by 黃炯? constant25@donga.com. 韩国总统文在寅在接受美国周刊《时代》采访时就朝鲜国防委员长金正恩表示：“非常诚实（honest），表现出强烈的决断力。”但是，《时代》给出了相反的评价：“金正恩冷酷地杀害了自己的姑父和同父异母的哥哥，根据2014年联合国人权调查委员会的历史性报告，他是主导屠杀、拷问、强奸、饥荒长期化等‘反人伦犯罪’的人物。” 当地时间23日，《时代》刊登了一篇题为《文在寅总统为治愈祖国的最后一次尝试》的文章。在这篇文章中，当被问及金正恩的性格时，文在寅答道：“他也有国际性的感觉。”韩国媒体将《时代》使用的措辞“honest”翻译成“正直”并进行报道后，青瓦台24日表示：“接受采访时，文在寅使用了‘坦诚’的措辞，而不是‘正直’。”相反，《时代》在报道文在寅访谈时表示，“多数涉朝消息人士认为，文在寅对金正恩的一贯拥护是一种错觉”，并介绍说，韩国政府正在削弱朝鲜人权运动。《时代》在这次采访中，对文在寅2017年5月当选总统以后，2018年三次举行韩朝首脑会谈并开始和解，但到2019年2月第二次朝美首脑会谈的“河内无果而终”以后，朝美谈判陷入了僵局，之后最近韩美首脑会谈中，两国首脑就“紧密协调对朝接触”达成协议的过程，进行了详细的介绍。 文在寅介绍了金正恩“我也知道时间已经不多了”“希望子孙后代不用再背负核负担”的发言，再次表明了改善韩朝关系的意志。《时代》也表示：“对文在寅总统来说，还有另外一种希望找到突破口的原因”，“美国前总统特朗普和金正恩委员长的‘兄弟情’短结束以后，（美国）共和党方面的反对可能不严重，所以阻碍见面的门闩变低了，政治上变得更加安全。” 但是，《时代》分析说：“金正恩委员长的立场是，如果没有联合国、美国、欧盟放宽制裁等单方面让步，将不会放弃任何东西。对于美国总统拜登来说，没有重新考虑（解除对朝制裁问题）的余地。”《时代》还介绍称，有专家分析认为，最近拜登政府评估的对朝政策也可以概括为“拖延战术”，并分析称，在文在寅总统剩余任期内实践韩半岛无核化的构想不会那么容易。专家还指出，经历过“河内会谈无果而终”的朝鲜很难参加谈判，说服美国放弃制裁也难以做到。《时代》指出：“文在寅政府的支持率下降和房地产等国内问题，也将对文在寅改善韩朝关系的构想产生不利影响。” 此次采访于本月9日通过视频进行，刊登在《时代》亚洲版封面上。这是文在寅总统自2017年5月大选前夕4年2个月以来首次登上《时代》亚洲版封面。

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