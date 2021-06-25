继半导体之后，“K电池战略”将于下月8日推出. June. 25, 2021 07:22. by 徐東一 dong@donga.com. 政府将于7月初与LG能源解决方案、三星SDI、SK Innovation等一起召开“K电池战略报告大会”(暂称)，发表电池产业生态系统培育综合对策。预计，在为培育K电池生态系统而制定的民官合作方案的同时，还将公布3家电池公司的中长期投资战略等。 24日，据多名财界相关人士透露，政府决定下月8日在LG能源解决方案梧仓工厂举行K电池战略报告大会，并向3家电池公司传达了上述内容。据悉，LG能源解决方案总经理金钟铉、三星SDI总经理全英贤、SK Innovation总经理金俊将出席当天的活动。 有预测称，像上个月在三星电子平泽园区举行的“K半导体战略报告大会”一样，将发表使韩国电池产业飞跃的民官伙伴关系。据悉，将发表△政府将出台电池产业人才培养及研究开发预算支援方案 △电池产业基础设施及奖励方案 △3家电池公司的新一代电池研究开发(R&D)及投资计划等内容。财界高层相关人士表示：“为了确保K电池产业竞争力，有可能发表3家电池公司的全面合作信息。” LG能源解决方案、三星SDI、SK Innovation正在与中国CATL、日本松下就全球电池市场展开激烈的竞争。与德国大众、美国通用(GM)和福特等主要整车携手合作。但是世界第一的CATL以巨大的中国内需市场为基础，正在扩张事业。日本松下不仅集中供应特斯拉，还与本国汽车企业丰田建立了合作公司等，日本国内的电动汽车同盟动向也在不断扩大。 电池业界相关人士表示：“从电动汽车电池销售到管理服务、能源储存装置(ESS)等再使用及再利用等多个事业领域有望发表创造新市场、提高附加值的多种战略。”

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